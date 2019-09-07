Минфин хочет перейти на двойное налогообложение с рядом оффшоров

Министерство финансов предложило перейти на систему двойного налогообложения с рядом популярных для оффшорного бизнеса стран, что позволит увеличить поступления в бюджет.

Об этом журналистам в пятницу сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает УНИАН.

«Минфин отправляет несколько законопроектов на ратификацию в Верховную Раду, и если они будут приняты, мы сможем с несколькими странами — Великобританией, Кипром, Малайзией и другими — перейти на систему взаимодействия с двойным налогообложением», — сказал он.

По словам Дубилета, если сейчас налоговая ставка для выведения денег, к примеру, с Кипра, для бизнеса равна 2%, то после принятия закона она увеличится до 5%.

«Мы подсчитали, что если бы эта ставка за последние три года была 5%, то это было бы больше 1 миллиарда гривен поступлений в государственный бюджет», — сказал он.

Также Дубилет отметил тенденцию, что все больше стран переходят на двойное налогообложение.