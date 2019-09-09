Рада рассмотрит проект госбюджета на 2020 год уже на следующей неделе

Верховная Рада рассмотрит проект государственного бюджета Украины на 2020 года на пленарной неделе 17-20 сентября, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности, государственный бюджет Украины на 2020 год», — сказал Разумков на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что Кабинет министров Украины до 15 сентября должен внести в парламент проект государственного бюджета на следующий год.
«Это очень большой вызов, как и для самого Кабинета министров, так и для нас с вами, для Верховной Рады», — сказал Разумков.
Он высказал надежду, что при рассмотрении проекта госбюджета народные депутаты будут работать эффективно и плодотворно.
Председатель парламента сообщил, что календарным планом не предусмотрено традиционный часа вопросов к правительству две пятницы подряд (13 и 20 сентября). Разумков объяснил это тем, что Кабмин готовит законопроект о госбюджете на 2020 год.
Он также напомнил, что вместе с проектом закона о госбюджете подается отчет о выполнении госбюджета текущего года.
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