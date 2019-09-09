Глава Укравтодора не показал в декларации 190 тысяч гривен

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило недостоверные сведения в декларации главы «Укравтодора» Славомира Новака.
«Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол в отношении и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомира Новака... за декларирование недостоверных сведений», — отмечается на сайте НАПК.
Во время полной проверки декларации Новака за 2017 год НАПК обнаружило недостоверные сведения на сумму на сумму более 189 тысяч гривен. В частности, чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах.
В НАПК напомнили, что за такие нарушения по ст. 172-6 КУоАП чиновнику грозит штраф от 50 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 42,5 тысячи гривен).
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