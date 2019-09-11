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В Украину приехала миссия МВФ обсуждать новую программу
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В Украину приехала миссия МВФ обсуждать новую программу

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В Украину приехала миссия МВФ обсуждать новую программу

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В Украину приехала миссия МВФ обсуждать новую программу

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину, целью начавшихся переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Говорить о результатах еще рано. На следующей неделе мы выйдем со специальной коммуникацией», — сказал он на пресс-брифинге в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.

Гончарук уточнил, что миссия планирует работать в Украине до 24 сентября.

Напомним, что во время утверждения на посту премьера в Верховной Раде 29 августа он сообщил, что с миссией намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

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Миссия МВФ работала в Украине в мае этого года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

МВФ, Алексей Гончарук
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