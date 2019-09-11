Войти
В Украину приехала миссия МВФ обсуждать новую программу
официально
В Украину приехала миссия МВФ обсуждать новую программу
Зеленский отменил решение о присвоении ранга посла соратникам Порошенко
официально
Зеленский отменил решение о присвоении ранга посла соратникам Порошенко

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

соцсети
RSS

В Facebook и Instagram обнаружилась возможность видеть закрытые посты

238

В Instagram и Facebook нашли уязвимость, которая позволяет просматривать приватные посты пользователей. Об этом сообщает издание BuzzFeed.

«Для того, чтобы воспользоваться этим багом, который также касается Stories в Instagram, необходимо лишь элементарное понимание HTML и работы браузера», — пишет издание.

Как отмечают специалисты, любой приватный пост можно открыть в браузере, скопировать через код ссылку общего доступа к нему и отправить ее любому человеку. Пройдя по ней, содержимое страницы увидят не только пользователи соцсетей, но даже те, кто не зарегистрирован в них. Закрытые данные владельца аккаунта можно скачать, переопубликовать или поделиться ими с кем-то лично.

via GIPHY

«Эти действия напоминают снимок экрана страницы друга на Facebook или Instagram и пересылку его другим людям», — сказал представитель Facebook, комментируя BuzzFeed News обнаруженный баг. «Это не дает доступа к личному аккаунту пользователя».

Читайте также: В Эстонии хотели бы отменить безвизовый режим для граждан Украины

Отмечается, что видео и изображения остаются доступными по этим ссылкам даже по истечении 24 часов, когда уже исчезают из Stories. Ссылки работают еще пару дней, пока соцсеть полностью не очистит свой кэш. Этот же баг позволяет получить доступ и к приватному контенту с Facebook. Издание отмечает, что хоть Instagram и показывает тех, кто смотрел ваши публикации, увидеть посетителей, пришедших по этим ссылкам, соцсеть не сможет. Таким образом пользователи никогда не узнают, что у кого-то есть доступ к их закрытым постам.

Facebook, Instagram
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 11 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016