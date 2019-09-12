Кабмин признал несостоявшимся конкурс на разработку участка «Дельфин»

11 сентября Кабмин признал недействительным свое постановление о запуске конкурса по разработке шельфового участка «Дельфин» на условиях раздела продукции.

Об этом заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы признали постановление Кабмина № 271 о запуске СРП по „Дельфину“ таким, которое не было реализовано, то есть мы отменили постановление», — сказал он.

Напомним, что конкурс на разработку нефтегазовой участка «Дельфин» на шельфе Черного моря выиграла компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что конкурс на разработку нефтегазовой участка «Дельфин» на шельфе Черного моря был проведен в некачественном формате и может иметь негативные последствия для добычи углеводородов в Украине.

Ранее журналисты выяснили, что право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море «Дельфин» может получить американская компания с сомнительной репутацией.

Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной.

Участники рынка заявляли, что власть искусственно ограничивает претендентов на добычу газа на участке морском шельфе.