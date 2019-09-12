Частную тягу на железную дорогу могут запустить уже до конца года

Министерство инфраструктуры намерено запустить пилотный проект по допуску частной тяги на железную дорогу для осуществления грузовых перевозок до конца текущего года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий журналистам 12 сентября, передает «Интерфакс-Украина».

«У нас есть амбициозная цель — до конца года пилотно запустить частную тягу и всех удивить. А уже с масштабным (проектом — ред.) по всей Украине будем двигаться более умеренно, чтобы не убить „Укрзализныцю“ и чтобы не оказалось, что самые прибыльные направления забрали под себя какие-то крупные частные корпорации», — сказал Криклий.

В то же время он подчеркнул, что считает позитивным решением запуск частной тяги, поскольку «Укрзализныця» в последние годы не способна обеспечивать себя необходимым количеством подвижного состава.

«Это будут грузовые перевозки. Об участке я пока не скажу, поскольку есть несколько возможных вариантов», — отметил министр.

Отметим, что глава правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов считает, что привлечение частной тяги может похоронить «Укрзализныцю».