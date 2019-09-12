Частную тягу на железную дорогу могут запустить уже до конца года

Министерство инфраструктуры намерено запустить пилотный проект по допуску частной тяги на железную дорогу для осуществления грузовых перевозок до конца текущего года.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий журналистам 12 сентября, передает «Интерфакс-Украина».
«У нас есть амбициозная цель — до конца года пилотно запустить частную тягу и всех удивить. А уже с масштабным (проектом — ред.) по всей Украине будем двигаться более умеренно, чтобы не убить „Укрзализныцю“ и чтобы не оказалось, что самые прибыльные направления забрали под себя какие-то крупные частные корпорации», — сказал Криклий.
В то же время он подчеркнул, что считает позитивным решением запуск частной тяги, поскольку «Укрзализныця» в последние годы не способна обеспечивать себя необходимым количеством подвижного состава.
«Это будут грузовые перевозки. Об участке я пока не скажу, поскольку есть несколько возможных вариантов», — отметил министр.
Отметим, что глава правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов считает, что привлечение частной тяги может похоронить «Укрзализныцю».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016