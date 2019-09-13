Местные выборы пройдут не раньше апреля

Выборы в Киеве можно проводить после принятия новой редакции закона о столице и законодательства о децентрализации, что делает их невозможными до конца текущего года, заявляет представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Ирина Верещук.

«Касательно местных выборов могу вас заверить — если мы говорим о Киеве — они не будут проведены до того времени, как новый закон о столице не будет принят, а также не будут приняты изменения в законодательство, которые касаются децентрализации и объединенных территориальных громад. Потому что это изменения в Конституцию. Это важно. Их нужно проводить через две сессии», — сказала она журналистам в пятницу в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

Верещук отметила, что изменения в Конституцию, согласно процедуре, окончательно одобрить возможно не ранее февраля.

«Самый короткий срок (местных выборов — Ред.), о котором мы можем говорить, это апрель», — сказала представитель Кабмина.

По ее словам, закон о столице, «по самым оптимистичным показателям», будет принят в декабре.

«Будет разработан закон, и только после этого мы будем говорить о выборах», — добавила она.