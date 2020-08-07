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Верещук может выиграть местные выборы в Киеве, - Гордон

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Верещук может выиграть местные выборы в Киеве, - Гордон

Журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире на телеканале НАШ заявил, что партия «Слуга народа» может выиграть местные выборы благодаря нардепу Ирине Верещук.

«В Киеве они (партия „Слуга народа“ — Ред..) могут выиграть благодаря Ирине Верещук. Потому что эта фигура неординарная. Мне нравится она. Вот здесь может быть интересно», — заявил он.

Также Дмитрий Гордон прогнозирует, что во второй тур выборов Киевского городского головы пройдут Виталий Кличко и Ирина Верещук. Он убежден, что в Верещук хорошие шансы для рывка, а в Пальчевского — для падения.

«Первое место Кличко — 47%, второе место Пальчевский — 14%, третье место Верещук — 10,7%. Затем Омельченко, Попов и так далее. Верещук имеет хорошие шансы для рывка. Пальчевский имеет хорошие шансы для падения. Я думаю, что во втором туре мы увидим Кличко и Верещук состоянию на сейчас. Потому что, как я говорил, мы можем увидеть две фигуры, которые перевернут вообще все понимание о выборах», - подчеркнул он, комментируя данные социологических исследований, которыми владеет.

Относительно шансов на победу Верещук над Кличко Гордон отметил, что многое зависит от нее самой, а она готова драться.

Как известно, 16 июля 2020 года Ирина Верещук победила в партийном праймериз. Победителя праймериз определяли путем тайного голосования, учитывая при этом результаты последних социологических исследований, рассказали в президентской политсиле.

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По словам Президента Владимира Зеленского, именно в Верещук пока самый высокий рейтинг в Киеве среди всех претендентов от «Слуги народа».

«Спасибо всем, победа будет за нами», — сказала сама госпожа Верещук, комментируя свою победу в праймериз.

местные выборы, Дмитрий Гордон, Ирина Верещук
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