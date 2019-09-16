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Верховный суд не остановил продажу Проминвестбанка

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Верховный суд не остановил продажу Проминвестбанка

Верховный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу российской государственной корпорации ВЭБ, дочерней структурой которого является Проминвестбанк (ПИБ, Киев), на постановления Киевского аппеляционного суда от 27 августа без приостановки продажи ПИБа, указано в определении Верховного Суда от 9 сентября 2019 года, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений 12 сентября.

«В удовлетворении ходатайства государственной корпорации развития „ВЭБ.РФ“ об остановке действия постановления Киевского апелляционного суда от 27 августа 2019 года — отказать», — говорится в документе.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд в августе удовлетворил ходатайство государственного исполнителя и группы компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, и закрыл производство по делу по жалобе ВЭБа на действия государственного исполнителя в рамках сводного исполнительного производства по заключению договора о продаже 99,77% акций ПИБа на фондовой бирже ПФТС.

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ГИС арестовала акции Проминвестбанка, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже. Стартовая цена пакета — 532,099 млн грн. Однако ПФТС в установленный срок не получила заявок на его покупку. Стартовая цена пакета акций ПИБа на аукционе 20 сентября будет снижена на 25,1% — до 399,1 млн грн.

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций Проминвестбанка и считает незаконным аукцион по продаже его акций, предлагая потенциальным покупателям обращаться по вопросу возможной покупки акций напрямую. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Проминвестбанк
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