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В ООН назвали количество мирных жителей, погибших на Донбассе с начала конфликта

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В ООН назвали количество мирных жителей, погибших на Донбассе с начала конфликта

С начала конфликта на Донбассе погибло более 3300 мирных жителей, заявляют в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, констатируя существенное снижение количества жертв с июля.

«Сегодня количество жертв среди гражданского населения является самым низким за весь период конфликта, который уже забрал более 3300 жизней гражданских лиц. Надеемся тенденция к снижению сохранится в будущем», — сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Она также представила доклад о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 мая по 15 августа 2019 года.

«За трехмесячный период, охватываемый докладом, восемь человек — четыре мужчины и четыре женщины — погибли в связи с конфликтом, 60 получили ранения, среди них — девять детей», — рассказала Богнер.

В то же время она отметила, что после возобновления с 21 июля режима прекращения огня количество жертв среди гражданского населения существенно снизилось.

Богнер рассказала, что на контролируемой правительством территории мониторинговая миссия ООН может свободно осуществлять свою деятельность, включительно с конфиденциальным доступом к местам содержания под стражей задержанных лиц.

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«На территории, которая контролируется вооруженными группами, наша деятельность уже более года сильно ограничена», — добавила она.

Миссия ООН обеспокоена условиями содержания под стражей лиц на временно неподконтрольной Украине территории.

Кроме того, Богнер напомнила, что РФ, как оккупационное государство, до сих пор не предоставила доступ в Крым, которого требует резолюция Генеральной ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины.

ООН, Донбасс
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