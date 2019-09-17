Европарламент поддержал кандидатуру Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ

Европейский парламент во вторник на пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за рекомендацию о назначении на пост будущего председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) француженки Кристин Лагард.

Обсуждение кандидатуры проходило в отсутствие Лагард на пленарной сессии. Голосование было тайным, сообщает Интерфакс.

В поддержку Лагард было подано 394 голоса. Против проголосовали 206 депутатов. 49 воздержались.

Лагард родилась 1 января 1956 года в Париже. Свою карьеру начинала в качестве адвоката. В последние два десятилетия ее деятельность была связана с торгово-экономической сферой. В 2005 году Лагард была назначена министром внешней торговли Франции. В 2007 году — министром сельского хозяйства. Затем, до 2011 года, она руководила Министерством экономики, финансов и занятости и была первой женщиной на этом посту.

С июля 2011 года Лагард выполняла обязанности директора-распорядителя МВФ, став первой женщиной во главе этой международной финансовой организации. В феврале 2016 года она была утверждена на второй мандат на этом посту.

На последнем саммите ЕС Лагард была рекомендована на пост главы ЕЦБ.

Ожидается, что Европейский совет примет окончательное решение на октябрьском саммите ЕС на основе рекомендаций Совета ЕС, консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ.

Срок действия полномочий председателя ЕЦБ составляет 8 лет без права продления. В случае успешного завершения всех процедур Лагард сменит нынешнего главу ЕЦБ итальянца Марио Драги 1 ноября 2019 года. Француженка будет первой женщиной и на этом посту.

По негласной традиции директором-распорядителем МВФ избирается представитель одной из европейских стран. Другим системообразующим институтом послевоенной мировой финансовой системы — Всемирным банком — в свою очередь, по неписанному правилу, руководит американец.