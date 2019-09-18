Украина обвинила Россию в срыве встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский был готов к встрече лидеров государств «нормандского формата» 17 сентября, как и Франция с Германией, но Российская Федерация по «техническим причинам» не могла принять участие в этой встрече. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Вы знаете, что президент Зеленский был готов встретиться (в „нормандском формате“ — Ред.), и эта встреча должна была состояться вчера (17 сентября — Ред.). К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече», — сказал он в среду на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС.

Пристайко указал, что в ближайшее время планируется работа над тем, чтобы «найти время для четырех лидеров». «Я сегодня позже буду общаться с министром иностранных дел Германии», — отметил он.