Пересмотр прайс-кэпов должен основываться на результатах моделирования условий на энергорынке, – мнение

Изменение граничных цен на электроэнергию, так называемых прайс-кэпов (price caps), должно сопровождаться изменением подхода к формированию ценовой политики на рынке электроэнергии, считает Дмитрий Находкин, директор компании-поставщика э/э «Веракс Энерджи».

«Я согласен, что нужно пересматривать прайс-кэпы, но к вопросу нужно подойти глобально. Необходимо пересмотреть подход именно к формированию ценовых методик, ценовой политики», — сказал он.

По его мнению, размер прайс-кэпов должен рассчитываться на базе сбора данных у участников рынка, их анализе, после чего и должны устанавливаться экономически обоснованные граничные цены.

При этом Находкин напомнил, что на рынке энергогенерации в данный момент наблюдается высокая концентрация производителей. «Мы должны понимать, что у нас есть государственная генерация, это Энергоатом, Укргидроэнерго и Центрэнерго, которые занимают порядка 65% рынка. Но есть и другие участники рынка, в большей степени это тепловики — ТЭС, где наблюдается явная высокая концентрация. Соответственно, эта концентрация приводит к тому, что порядка 25-30% рынка электроэнергии представлены ТЭС, находятся в одних руках. Такой объем концентрации позволяет существенно влиять на цену на рынке электроэнергии», — отметил он.

По его мнению, любое неправильное решение, в частности, нынешний расчет прайс-кэпов, может иметь негативные последствия. «В частности, в июле мы получили рост тарифов на 30%, а в некоторых случаях и на 100% в зависимости от категории потребителей», — отметил Находкин.

Соответствующий анализ и моделирование, по его мнению, необходимо было провести еще перед введением прайс-кэпов, что позволило бы сравнить фактические данные о функционировании рынка с прогнозом «и увидеть, что было не так».