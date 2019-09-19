Пристайко обсудил с главой МИД Германии саммит «нормандской четверки»

Главы министерств иностранных дел Украины и Германии Вадим Пристайко и Хайко Маас обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки» (Франция, Германия, РФ и Украина).

«Активная телефонная дипломатия в нашем офисе. С Хайко Маасом обсудили, прежде всего, подготовку к Нормандскому саммиту», — написал Пристайко в четверг в Twitter.

Кроме того, министр сообщил, что обсудил с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер будущий визит Североатлантического совета в Киев.