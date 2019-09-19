В ГПУ появился департамент для расследования масштабных хищений госсредств

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка распорядился создать департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам, который будет заниматься расследованиями масштабных хищений государственных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
«В четверг, 19 сентября, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам. В состав департамента будут входить пять отделов», - говорится в сообщении.
Деятельность этого подразделения будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениях в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выведением средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами относительно посягательств на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере.
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