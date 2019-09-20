Таможня обещает открыть всю информацию, не нарушающую коммерческую тайну

Государственная таможенная служба откроет всю информацию, которая не нарушает коммерческую тайну, сообщил глава ведомства Максим Нефьодов во время Open Data Forum в Киеве в пятницу.
«Мы подаем законопроект по открытию обезличенных данных на таможне. Мы хотим открывать всю информацию, не нарушая, конечно, коммерческую тайну», — отметил глава Гостаможслужбы, которого цитирует Интерфакс-Украина.
По словам Нефьодова, таможня до конца года завершит IТ-аудит и подготовит стратегию цифровой трансформации.
«Сейчас мы находимся на этапе IТ-аудита. Аудит полноценно закончится до конца года. К этому времени у нас будет стратегия по цифровой трансформации. Для таможни почти все связано с обработкой информации», — сказал Нефьодов.
Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил доверие новому главе Гостаможслужбы Максиму Нефьодову и считает возможным побороть контрабанду до конца 2019 года.
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