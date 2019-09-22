Пострадавший от «Новичка» британец хочет отсудить у России $1,25 млн

Британец Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, летом 2018 года подвергся воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери, планирует подать на Россию в суд, рассчитывая на компенсацию в £1 млн (около $1,25 млн). Об этом сообщила газета Daily Mirror со ссылкой на адвоката Роули.

Британец и его спутница Дон Стерджес 30 июня прошлого года были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, однако после этого госпитализировали еще раз — с менингитом. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что смерть Стерджес наступила вследствие контакта с тем же веществом, от которого ранее в результате инцидента в Солсбери пострадали Сергей и Юлия Скрипали.

По словам адвоката Роули Патрика Магуайра, его подзащитный «продолжает страдать от серьезных побочных эффектов из-за того, что отравляющее вещество попало внутрь» его организма. Юрист отметил, что рекомендовал британцу подать в суд на российское правительство, которое, согласно утверждению Лондона, причастно к указанным инцидентам.

Как проинформировал адвокат, путем подачи судебного иска Роули также намерен «добиться правды о том, что действительно произошло». «Это очень сильно повлияло на мою жизнь, — приводит газета слова Роули. — Я хочу справедливости».