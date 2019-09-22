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Порошенко уверяет, что никакой «Формулы Штайнмайера» не существует
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Порошенко уверяет, что никакой «Формулы Штайнмайера» не существует

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Порошенко уверяет, что никакой «Формулы Штайнмайера» не существует

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Петр Порошенко заявил, что «Формулы Штайнмайера», согласованной с кем-либо не существует.

«Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует», — сказал Порошенко в программе «Рандеву» на 5 канале в субботу вечером.

Он рассказал, что были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера, которые заключались в следующем: после того, как будет сформирован компонент безопасности, после того, как будет проведена безупречная организация выборов, после того, как ОБСЕ признает эти выборы, которые соответствуют критериям ОБСЕ и будут свободными и демократическими, отвечать свободному волеизъявлению граждан. Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через два недели после выборов, когда избирательные комиссии обязаны будут подсчитать итоги выборов, а в день выборов, тогда как ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.

«Никаких других позиций по перетасовке, что мы организуем исключительно политический процесс, а по безопасности не обсуждаем — это все выдумки Путина», — подчеркнул пятый президент Украины.

«Я хочу вам рассказать, я впервые это рассказываю, о последней встрече в Берлине с Путиным, Меркель, французским президентом и вашим покорным слугой. Когда Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера написанная Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они излагают, что это — формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите. Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера. Я говорю: извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить, господин Путин. Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях — вот это стиль ведения переговоров Россией», — рассказал Порошенко.

Он подчеркнул: «Я советую быть очень осторожными. Мы заинтересованы в мире, мы заинтересованы в восстановлении суверенитета Украины над оккупированными территориями. Но точно не наоборот — мы не заинтересованы, чтобы это был российский анклав, и чтобы Россия под стволами представителей своих вооруженных сил определяла, кто будет избран на этих выборах».

Пятый президент Украины рассказал о еще одном диалог с президентом России.

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«Я также могу вам рассказать еще одну историю, когда Путин предложил мне, когда еще были диалоги, это мне кажется был 2015 год, говорит: что Вы спорите, давайте мы с вами договоримся кого мы выберем и проведем это через выборы — это единственно возможный путь. Я говорю: нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ. И ни с кем я не собираюсь ни согласовывать кого выбирать, ни отдавать, какую часть полномочий мы им делегируем. Есть закон — он равен для всех», — сказал он.

Петр Порошенко, формула Штайнмайера
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