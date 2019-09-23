Бывший нардеп Жеваго вызван в ГБР на допрос и вручение подозрения

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) для уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.
«Гр-н Жеваго, в соответствии с требованиями стст. 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 года в 11.00 в кабинет № 906 в Государственное бюро расследований по адресу: г.Киев, ул.Петлюры, 15, в уголовном производстве № 62019000000000890 от 14.06.2019 для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого», — говорится в тексте повестки.
В пресс-службе ГБР пока не уточняют эту информацию.
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