Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес, а также декриминализирующий фиктивное предпринимательство.

Как сообщает во вторник пресс-служба главы Украинского государства, принятый парламентом 18 сентября закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес», в частности, исключает из УК статью 205 о фиктивном предпринимательстве, которая является инструментом злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

«Таким образом, документ вводит более гуманную модель ответственности за уклонение от уплаты налогов, а также уменьшает административное давление на бизнес в Украине. Ожидается, что после отказа от карательного контроля за уклонением от уплаты налогов в нашей стране будет более благоприятная среда для предпринимателей», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада одобрила в целом законопроект № 1080 о внесении изменений в УК и УПК относительно уменьшения давления на бизнес, который также предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства.

Законопроект, в частности, исключает ст.205 УК, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

Кроме того, согласно документу, в три раза поднимается нижняя планка для привлечения к ответственности по ст.212 УК (уклонение от налогообложения).