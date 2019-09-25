Украинцы смогут без виз ездить в Колумбию

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизе с Колумбией.

«Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Carlos Holmes Tru», — написал Пристайко на своем аккаунте в Твиттер в ночь на среду.

Глава МИД отметил, что продолжает работу в Нью-Йорке.