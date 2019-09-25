Конгресс начал процедуру импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

«Действия, которые на сегодняшний день предприняты президентом, серьезно нарушили Конституцию. Палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте», — сказала она на пресс-конференции по итогам встречи членов Демократической партии, которая прошла за закрытыми дверями.

По ее словам, глава государства должен отвечать за свои действия. Пелоси отметила, что никто не находится выше закона.

22 сентября председатель комитета по разведке нижней палаты конгресса Адам Шифф (Демократическая партия) заявил, что, если давление Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации. Так он отреагировал на публикацию газеты The Wall Street Journal, которая сообщила, что Трамп в ходе июльского разговора потребовал от президента Украины начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. После появления этой информации Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку переговоров с Зеленским. Трамп и Байден ранее заявили о намерениях участвовать в президентских выборах 2020 года.

Согласно американскому законодательству процедуру импичмента президента в случае нарушения им Конституции может инициировать палата представителей. Если 226 ее членов поддержат резолюцию, то она направляется в сенат (сейчас его большинство составляют представители Республиканской партии, от которой Трамп шел на президентские выборы). После подробного расследования и выслушивания всех заинтересованных сторон члены верхней палаты конгресса голосуют за окончательное решение: поддержать импичмент должны две трети от списочного состава. За всю историю страны ни один президент не был отрешен от должности сенатом (всего такие попытки предпринимались три раза — в отношении Эндрю Джонсона, Ричарда Никсона и Билла Клинтона).