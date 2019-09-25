Нефтяная монополия Коломойского должна бюджету свыше 30 миллиардов гривен, - СМИ

Контролируемый бизнесменом Коломойским монополист в сфере нефтедобычи — «Укрнафта» — задолжала бюджету свыше 30 млрд грн и хронически снижает добычу, несмотря на рыночное ценообразование на нефть.

Об этом идет речь в материале интернет-издания Версии.сом «Углеводородные судьбы».

«Формально НАК „Нафтогаз Украины“ принадлежит 50%+1 акция „Укрнафты“, еще 42% владеют компании группы „Приват“ Игоря Коломойского и его партнеров. Но фактически „Приват“ осуществляет операционный контроль над „Укрнафтой“ с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн тонн, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на февраль 2019 года долг „Укрнафты“ по налогам составлял 14 млрд грн (без учета пени и процентов) или порядка 20% всей задолженности по стране. По данным НАК „Нафтогаз Украины“, в целом налоговый долг „Укрнафты“ превышает 32 млрд грн.», — говорится в материале.

Автор подчеркивает, что рыночное ценообразование на нефть и нефтепродукты было введено в Украине гораздо раньше, чем в других секторах энергетики (например, в угле, где формула Роттердам+ была введена лишь в 2016 году). Но, тем не менее, «Укрнафта», контролирующая 93% нефтедобычи в стране, постоянно ее снижает. По мнению автора, причиной является стремление миноритарного акционера компании Игоря Коломойского получать максимально дешевую нефть для своего перерабатывающего завода.

«Хроническое снижение добычи, на первый взгляд, выглядит нелогично, поскольку рыночное ценообразование на нефть и нефтепродукты в Украину пришло гораздо раньше, чем в другие сектора энергетики. К примеру, аффилированный с „Приватом“ Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, перерабатывающий нефть „Укрнафты“, в долгосрочных контрактах цену дизельного топлива привязывает к формуле „FOB Rotterdam + дифференциал“. Но на практике объемы инвестиций, направляемых в развитие „Укрнафты“, не позволяют наращивать нефтедобычу. Стратегия „Привата“ заключается в том, чтобы получать нефть по максимально низкой цене для переработки на Кременчугском НПЗ с дальнейшей перепродажей нефтепродуктов по рыночной цене», — считает автор материала.

В материале сообщается, что после того, как правительство в 2015 году отменило все скидки и понижающие коэффициенты к стоимости украинской нефти, «Приват» регулярно саботирует аукционы «Укрнафты», если его не устраивает стартовая цена. Ресурс выкупается на дополнительных торгах и в большинстве случаев по более низкой цене, чем выставлялась изначально. Несмотря на срыв аукционов, в итоге «Приват» получает все 100% добытого «Укрнафтой» нефтяного сырья.

Напомним, ПАО «Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, оперативное управление которой сохраняет за собой олигарх Игорь Коломойский. Операционный контроль над «Укрнафтой» «Приват» осуществляет с 2003 года. А в 2010 году при поддержке тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко было подписано акционерное соглашение между государством и миноритариями «Укрнафты», благодаря которому «Приват» существенно усилил свои позиции в компании и даже получил возможность назначать свой топ-менеджмент.

«Укрнафта» имеет огромный долг перед государством — порядка 16,4 млрд гривен по состоянию на начало 2019 года. С пеней и штрафами долг превышает 30 млрд. Компания числится с списке крупнейших в стране должников перед бюджетом — на ее долю приходится до 16% всего совокупного долга. Эксперты утверждают, что накопленные долги — результат успешно действующих схем по перекачке денег из наполовину государственной структуры в карманы частных бизнесменов.

С 2015 года НАБУ ведет расследование по фактам вывода средств из «Укрнафты», хотя особого прогресса в этом деле пока нет.