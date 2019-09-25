Кабмин подал в Раду новый законопроект по борьбе с отмыванием денег

Правительство передало на рассмотрение Верховной Рады проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

«Сегодня Кабинет министров передал в Верховную Раду очень крутой законопроект от Минфина. Он внедряет евростандарты борьбы с отмыванием денег. Закон испортит жизнь схемщикам — закрывает ряд щелей», — написал Кулеба.

По его убеждению, принятие этого законопроекта еще на шаг приблизит Украину к членству в ЕС.