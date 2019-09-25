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Рябошапка запустил переаттестацию сотрудников прокуратуры

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Рябошапка запустил переаттестацию сотрудников прокуратуры

В среду вступили в силу изменения в закон относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры, которые дают возможность начать реформу органов прокуратуры, в рамках которой все прокуроры и следователи органов прокуратуры, готовые работать по новым правилам, должны будут пройти аттестацию и первыми аттестацию пройдут прокуроры Генеральной прокуратуры Украины.

«Цель реформы — новые стандарты работы прокуроров, которые соответствуют ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов. Сначала состоится аттестация, и все действующие прокуроры, которые пройдут оценки по критериям профессионализма и добродетели, продолжат работать в новых органах прокуратуры. Процесс аттестации должен быть завершен до 1 сентября 2020 года, и аттестованные прокуроры будут работать на основе индивидуального оценивания качества работы», — отметил генпрокурор Руслан Рябошапка, сообщает в среду вечером пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Аттестация действующих прокуроров состоится на основании «Положения о прохождении прокурорами аттестации», «Положения о кадровых комиссиях Офиса генерального прокурора, областных прокуратур», которые уже в ближайшее время будут опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

«На основе указанных приказов с 27 сентября по 10 октября этого года работники Генеральной прокуратуры Украины будут подавать заявления о переводе в новые органы и о намерении пройти аттестацию. Предполагается, что аттестация будет состоять из трех этапов и к каждому следующему этапу кадровые комиссии будут допускать тех прокуроров, которые успешно прошли предыдущий этап», — говорится в сообщении.

Первый этап — это экзамен в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора.

Второй этап будет направлен на оценку общих способностей и навыков на основе анонимного компьютерного тестирования.

На третьем этапе прокуроры пройдут собеседование с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками прокуроры также выполнят письменное практическое задание.

В состав кадровых комиссий будут включаться лица, делегированные международными организациями.

«Убежден, что профессиональные и добропорядочные прокуроры — а их немало — присоединятся к работе обновленной прокуратуры», — прокомментировал Рябошапка.

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Как сообщалось, принятый 19 сентября закон предусматривает создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур с одновременным предоставлением генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

ГПУ, Руслан Рябошапка
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Среда, 25 сентября 2019
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