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Луценко заступился за сына Байдена

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Луценко заступился за сына Байдена

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он не считает сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера нарушителем украинского законодательства. Об этом он сообщил газете The Washington Post.

«С точки зрения украинского законодательства он ничего не нарушал», — сказал Луценко.

В середине сентября газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским оказывал на него давление. По данным издания, он требовал, чтобы глава Украины работал с его личным адвокатом Руди Джулиани и начал расследование против Хантера Байдена, который входил в совет директоров газовой компании Burisma Holdings. Джо Байден является соперником действующего президента по предвыборной гонке 2020 года.

The Washington Post и The New York Times писали, что жалобу на Трампа подал сотрудник американской разведки.

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24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. На следующий день Белый дом опубликовал стенограмму разговора лидеров США и Украины. Однако Пелоси заявила, что публикация расшифровки не изменила отношения демократов к действиям Трампа, и они планируют продолжить процедуру импичмента.

Юрий Луценко, Джо Байден
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