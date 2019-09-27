«Укрзализницу» хотят разделить на три части

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал создание на базе УЗ трех независимых операторов, и не исключил возможность, что одного из них возглавит нынешний руководитель «Укрпочты» Игорь Смелянский.
Об этом он заявил в интервью ЭП.
«В „Укрзализныце“ планируется большая реформа. И мы уже совместно с нардепами работаем, и вчера имели большой круглый стол, обсуждали закон о железнодорожном транспорте, которым мы предусматриваем создание трех независимых операторов, чтобы убрать конфликт интересов, чтобы „Укрзализныця“ в хорошем смысле теряла свое монопольное положение и в то же время развивался рынок.
Это будут три оператора: первый будет отвечать за доступ к инфраструктуре, два других — за пассажирские и грузовые перевозки. Поэтому вопрос, кто будет менеджером, трудно сказать, потому что это будет три оператора, поэтому фактически мы получим трех менеджеров. Даже если Кравцов или Смелянский теоретически получит одну из должностей, то у нас еще как минимум остается один оператор, который также кто-то должен возглавить», — заявил министр.
В ответ на вопрос, останется ли нынешний глава правления Евгений Кравцов на должности, Криклий обратил внимание на устранение единоличного управления УЗ и важность проведения отдельных конкурсных процедур.
«Нет, я не говорил, что Кравцов остается. Я говорю, невозможно, чтобы Кравцов оставался руководителем „Укрзализныци“, поскольку мы будем создавать трех операторов. И это уже будет отдельная процедура по избранию менеджера на того или иного оператора », - подчеркнул министр инфраструктуры.
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