Лавров рассказал, почему «формулу Штайнмайера» подписали на отдельных листах

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «протокольно-косметической историей» подписание отдельных для каждого участника контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе писем о согласии с «формулой Штайнмайера».

«Все участники контактной группы подписали формулу, правда, сделали это на раздельных листах бумаги. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить подпись рядом с подписями других участников», — заявил Лавров на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает РБК.

Напомним, 1 октября представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в контактной группе Мартин Сайдик сообщил журналистам, что ему были направлены пять писем — от имени ОБСЕ, России, Украины, непризнанных ЛНР и ДНР. СМИ сообщали о том, что на такой шаг пришлось пойти из-за нежелания представителя Украины Леонида Кучмы ставить свою подпись рядом с подписями представителей непризнанных республик.

«Надеюсь, это чисто такая протокольно-косметическая история. Вернее, я так надеялся. Последующая реакция в Киеве меня насторожила», — прокомментировал ситуацию Лавров, предположив, что выступления противников подписания «формулы Штайнмайера» в Киеве связаны с нежеланием «терять аргумент в отстаивании националистически ориентированной идентичности».

«Подписывал минские договоренности лично Порошенко», — напомнил Лавров.

«Формула Штайнмайера» носит название ее автора, действующего президента Германии, прежде — главы МИДа Франк-Вальтера Штайнмайера. Формула предусматривает, что в непризнанных республиках пройдут местные выборы, причем до голосования закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ закон обретет окончательную юридическую силу.