У Яценюка опровергли информацию о его назначения первым вице-премьером

Переговоры о вхождении экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка в состав нынешнего правительства не ведутся, сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

«В последнее время в социальных сетях и в медиа распространяется информация о том, что Арсений Яценюк может занять пост первого вице-премьера Украины. Как пресс-секретарь лидера „Народный фронт“, официально сообщаю: эта информация не соответствует действительности. Никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется», — написала Лаппо на своей странице в Фейсбуке в среду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что кандидатура Яценюка рассматривается на должность первого вице-премьера в правительстве Алексея Гончарука.