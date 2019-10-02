Из-за бизнес-интересов Коломойского Украина может потерять энергетическую независимость, – депутат

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, подыгрывая бизнес-интересам олигарха Коломойского, способствует потере Украиной энергетической независимости. Об этом написал народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам энергетики Михаил Бондарь на своей странице в Facebook.

Депутат сообщил, что 1 октября компания, связанная с олигархом Коломойским, осуществила импорт электроэнергии из России. По его мнению, это первый шаг к потере Украиной энергонезависимости.

«Состоялась она благодаря поправке, которую инициировал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус к соответствующему законопроекту. 1 октября компания „Юнайтед Энерджи“, которую связывают с олигархом Коломойским, начала импорт электроэнергии из России. Господин Андрей, когда инициировал свою поправку, утверждал — импорт электроэнергии будет осуществляться только из Беларуси. Мол, норма относительно обязанности продавать электроэнергию на нашем рынке из стран, не входящих в Европейский энергосообщества, дискриминирует эти страны и целесообразно импортировать из Беларуси. Чтобы Коломойский имел меньшую цену. А оказалось, что в реальности электроэнергия закупается в страны-агрессора», — написал Бондарь.

По мнению депутата, для олигарха главное — получать дешевую электроэнергию для своих ферросплавных заводов, ведь в себестоимости ферросплавов затраты на нее составляют 50%, и ему безразлично, что эта электроэнергия из России, которая ведет против нас войну. Бондарь считает, что импорт электроэнергии из страны-агрессора грозит Украине потерей не только энергетической независимости, но и суверенитета.

«Похоже, взят курс на возвращение к „русскому миру“. Начали с энергетики. Только крайне наивные люди могут считать, что Россия в очередной раз не использует „энергетическое оружие“ в политическом смысле. К сожалению, председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, подыгрывая бизнес-интересам олигарха Коломойского, способствует потере Украиной энергетической независимости. На очереди — потеря суверенитета», — написал депутат.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Укрэнерго». По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи». Ее связывают с Игорем Коломойским. Эта компания была крупнейшим поставщиком газа «Укрнафты» на «Днепроазот», которые входят в группу Коломойского, а также газа другого добытчика олигарха «Укрнефтебурение» на государственных тендерах. Кроме того, ее основатель Андрей Короткевич-Лещенко также является партнером в газовой компании ООО «Укр-Альянс Групп», которая участвует в торгах на поставку газа в ProZorrо, используя справки, выданные «Укрнефтебурение».