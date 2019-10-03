Минэкономики хочет продать 800 государственных предприятий

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершает процесс согласования перечня из 800 государственных компаний, которые планируют приватизировать в дальнейшем.
Об этом написал министр развития экономики Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя принятый Верховной Радой закон об отмене перечня объектов государственной собственности, запрещенных для приватизации.
«Скоро мы закончим согласовывать список из 800 предприятий для передачи на приватизацию. Конечно, те предприятия из этого списка, которые важны для государства, будут оставлены в собственности. А все остальное будет передано на приватизацию для привлечения инвестиций и экономического роста», — написал он.
Напомним, 2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.
Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов «Prozorro. Продажи» в рамках малой приватизации.
Кроме того, президент поручил Верховной Раде принять законопроект «Об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» до 1 октября 2019 года. Также Зеленский призвал Кабмин составить список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.
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