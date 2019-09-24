Милованов обещает разблокировать большую приватизацию

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 24 сентября подаст в Кабинет министров кандидатуры пяти инвестиционных советников для запуска большой приватизации.
Об этом сказал на Visa Cashless Forum 2019 министр Тимофей Милованов, передает Liga.net.
«Сегодня я разблокирую пять советников большой приватизации Фонда госимущества и подам кандидатуры в правительство», — сказал Милованов.
Он также добавил, что после принятия закона о приватизации список большой приватизации пополнит еще 21 компания.
«Это хорошая возможность для бизнеса принять участие в этом», — отметил министр.
В Фонде госимущества заявляли, что первые продажи объектов большой приватизации возможны уже к концу года, если Кабмин до 30 сентября утвердит инвестиционных советников на уже отобранные предприятия: Одесский припортовый завод, Угольную компанию «Краснолиманская», Индар, завод «Электротяжмаш», Объединенную горно-химическую компанию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016