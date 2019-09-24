Милованов обещает разблокировать большую приватизацию

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 24 сентября подаст в Кабинет министров кандидатуры пяти инвестиционных советников для запуска большой приватизации.

Об этом сказал на Visa Cashless Forum 2019 министр Тимофей Милованов, передает Liga.net.

«Сегодня я разблокирую пять советников большой приватизации Фонда госимущества и подам кандидатуры в правительство», — сказал Милованов.

Он также добавил, что после принятия закона о приватизации список большой приватизации пополнит еще 21 компания.

«Это хорошая возможность для бизнеса принять участие в этом», — отметил министр.

В Фонде госимущества заявляли, что первые продажи объектов большой приватизации возможны уже к концу года, если Кабмин до 30 сентября утвердит инвестиционных советников на уже отобранные предприятия: Одесский припортовый завод, Угольную компанию «Краснолиманская», Индар, завод «Электротяжмаш», Объединенную горно-химическую компанию.