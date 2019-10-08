Facebook может не запустить свою криптовалюту в 2020 году

Запуск криптовалюты Facebook, если он произойдет, состоится не раньше, чем через три года, уверен глава Ripple Брэд Гарлингхаус. В интервью Forutne он добавил, что проект Libra не сможет воплотить свой первоначальный замысел из-за противодействия регуляторов.
«Libra не будет запущена к концу 2020 года. Я думаю, что проект был бы принят лучше, если бы не Facebook. Уверен, им предстоит пройти нелегкий путь», — подчеркнул Гарлингхаус.
Ранее платежная система PayPal официально отказалась от участия в Ассоциации Libra. По словам представителей компании, она продолжит «поддерживать стремления Libra» и будет вести диалог о совместной работе в будущем.
Также в начале октября появилась информация о том, что из проекта могут выйти Visa и Mastercard. Источники газеты WSJ утверждают, что платежные компании не хотят сотрудничать с Facebook из-за критики со стороны финансовых регуляторов.
При этом председатель правления Libra Association Бернтран Перес назвал сомнения регуляторов необоснованными. Перес подчеркнул, что стейблкоин должен быть запущен во второй половине 2020 года.
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