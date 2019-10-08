Семенченко уже оправдывает «торговлю на крови» с РФ

Понимаем и поддерживаем действия власти по восстановлению импорта электроэнергии из России. Об написал бывший депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook, реагируя на колонку председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, в которой он оправдывается за импорт электроэнергии из РФ.

«Сегодня прочитал статью господина Геруса, в которой он прямым текстом говорит о монопольном положении компании ДТЭК Ахметова на украинском рынке и что он вытворяет с украинской энергетикой. Понимаем всю сложность ситуации, перед которой стоит новое правительство. Понимаем, сколько проблем им досталось по наследству. Несмотря на всю неадекватность действий власти в Сосновке — ЭТО мы понимаем ... Поддержим любые меры по демонополизации рынка электроэнергетики ... Действуйте решительно! В ЭТОМ направлении действия Правительства люди всегда поддержат», — написал Семенченко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Большинство енергроекспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины. Они убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.