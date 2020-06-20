За полдня боевики 16 раз обстреляли позиции ООС: использовалось тяжелое вооружение

На Донбассе с начала суток, 20 июня, вооруженные формирования Российской Федерации уже 16 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный.
Об этом сообщили во время брифинга в Министерстве обороны.
Отмечается, что в большинстве случаев боевики использовали запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение.
В частности, утром на Донецком направлении противник дважды обстрелял позиции операции Объединенных сил вблизи Авдеевки и один раз возле Павлополя из минометов 82-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
На Луганском направлении боевики совершили сразу 13 обстрелов в период с 5:00 до 6:30 по позициям украинских военных вблизи Орехового, Хутора Вольного, Новоалександровки, Троицкого, Шум и Попасной. Использовалось тяжелое вооружение, включая 152мм и 122мм артиллерийские системы и минометы 120-го и 82-го калибров.
«По имеющейся информации, во время артиллерийского и минометного обстрела наших позиций возле населенных пунктов Орехово, один украинский воин получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение», — сообщили в Минобороны.
В ответ украинские военные применили имеющееся вооружение. Потери боевиков уточняются.
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