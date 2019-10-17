В Раде создана ВСК по изучению законности смены собственников телеканалов NewsOne, 112 и ZiK

Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию сведений относительно соблюдения законодательства во время смены собственников информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию РФ.
Соответствующий проект постановления № 2152 поддержали 264 народных депутата на заседании в четверг.
Согласно документу, цель комиссии — недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния Российской Федерации на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информпространства.
Среди задач ВСК — проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплат и поступлений средств во время смены собственников информационных телеканалов «NewsOne», «112.Украина» и «ZiK».
Комиссия намерена установить лиц, которые прямо или опосредованно участвовали в процессе смены собственников, являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику этих каналов. Кроме того, она проведет проверку сведений относительно систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам нацбезопасности, обороны и территориальной целостности Украины.
Помимо этого, члены комиссии займутся расследованием осуществления информканалами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию армии, провокации экстремистских проявлений и панических настроений. Ожидается, что комиссия предоставит предложения по законодательному урегулированию вопроса запрета монополизации информпространства Украины.
Возгласила комиссию народный депутат фракции «Слуга Народа» Ольга Василевская-Смаглюк. Ее заместителем стала нардеп фракции «Голос» Александра Устинова. Всего в группу входит 13 парламентариев.
Отчет комиссии ожидается не позднее 6 месяцев со дня ее формирования.
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