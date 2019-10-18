Кабмин вернул Укрзалізницю Министерству инфраструктуры

Кабинет министров вернул Укрзалізницю в сферу управления Министерства инфраструктуры. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий на странице в Facebook.

«Реформа Укрзалізниці, которая должна была начаться еще три года назад, наконец-то состоится», — написал Криклий.

По его словам, УЗ будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной.

«Будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Для этого нам нужен новый закон о железнодорожном транспорте, рассчитываем на поддержку парламента в этом вопросе. Готовим реформу системы тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок», — отметил министр.

Также он анонсирует модернизацию железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов.

Кроме того Криклий сообщил о планах улучшить качество предоставления пассажирских услуг и передать в концессию вокзалы.

Глава УЗ также отметил, что в рамках реформы будет внедрена система управления качеством пассажирских перевозок и мониторинг их выполнения в соответствии со стандартами Европейского Союза.

В январе 2017 года Кабинет министров утвердил новый устав Укрзалізниці, в соответствии с которым органом управления госпредприятием вместо Мининфраструктуры стал Кабмин. Это было сделано для того, чтобы «повысить эффективность корпоративного управления».