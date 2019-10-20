Три человека погибли в Чили в ходе протестов из-за подорожания метро

В Чили три человека погибли в ходе протестных мероприятий, поводом для которых стало повышение цен на проезд в метро. Об этом сообщила губернатор Сантьяго (столица Чили) Карла Рубилар в Twitter.

По словам Рубилар, два человека сгорели при пожаре в супермаркете, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии и позже скончался.

Как сообщает AFP, супермаркет, в котором произошел пожар, был ограблен протестантами. Он принадлежит американской сети Walmart и расположен в городе Сан-Бернардо.

Протесты в Чили начались после того, как 6 октября в стране выросли цены на проезд на метро. Билеты стали дороже в среднем на 30 песо ($0,042). Как сообщали СМИ, участники протестов сожгли несколько автобусов, а также повредили станции метро. В субботу, 19 октября, корпус карабинеров Чили сообщил, что в ходе протестов были задержаны 308 человек. Также были повреждены 49 полицейских автомобилей и разрушена 41 станция метро.

В воскресенье, 20 октября, в связи с протестами власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов Сантьяго и его окрестностях.