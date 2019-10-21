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В Минкульте уже сомневаются в целесообразности финансирования хора Веревки

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Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк высказалась о целесообразности государственного финансирования соцреалистических проектов вроде Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.

Свою позицию политик высказала на своей странице в Facebook, комментируя совместное выступление студии «Квартал 95» и хора имени Веревки о поджоге дома бывшего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

«Интересен гипотетический вопрос: если государство развернется с финансовой поддержкой „к истокам“ (нематериального культурного наследия, так сказать) — к воспроизведению и изучению фольклорных форм (чем сейчас занимаются, например, Божичи, „Гуртоправці“, Гуляйгород, Древо и многие другие), а параллельно откажется от финансирования соцреалистических проектов, такие как хор Веревки, давая подобным коллективам возможность самостоятельно измерить свою „нужность“ зрителю... сколько сотен или тысяч возмущенных граждан будут кричать об уничтожении „национальной“ культуры? Все ли то, что когда-то было создано государством, нужно поддерживать через дыхательный аппарат и капельницу за общий счет? Если эта шароварщина нужна украинскому народу, то зритель поддержит ее на концертах, правда или нет?», — отметила Подоляк.

При этом она добавила, что «хайп проходит через два дня, потом начинаются хождения по мукам, по кабинетам, по комитетам, по депутатам и чиновникам различных ведомств, затем нанимаются медиаторы, PR-агентства, чтобы умерили конфликт, затем в отставку уходит тот, кто „создал конфликт“, а шаровары и веночки остаются дальше национальным фетишем».

Как сообщалось, 19 октября в эфир на телеканала «1 + 1» вышел очередной выпуск программы «Вечерний квартал», в которой актеры студии «Квартал 95» представили номер о поджоге дома экс-председателя НБУ Валерии Гонтаревой.

В частности в эфире прозвучала песня, которая начинается со слов «горіла хата-палала, а в Лондоні жінка плакала» с прозрачным намеком именно на Гонтареву, которая сегодня живет и работает в британской столице. Эту песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой.

После этого министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки, а министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что выступление девяносто пятого квартала и хора им.Веревки с номером «Горіла хата» о пожаре у Гонтаревой является негативным сигналом для внешних инвесторов.

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Напомним, что в ночь на 5 сентября неизвестные подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку бывшего руководителя НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.

А в ночь на 17 сентября сгорел дом Гонтаревой в Гореничах под Киевом. Полиция открыла по этому факту уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Минкультуры, Валерия Гонтарева, хор Веревки
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