На значительной части Украины превышена концентрация в воздухе угарного газа

Концентрация угарного газа (СО) повышена над всей Левобережной частью Украины.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
«На тех картах, по поводу которых и забили тревогу, видно, что наибольшая концентрация СО практически над всем Левобережьем. Найдете там раздел — концентрация СО », - написала Диденко.
По ее словам, причинами повышенной концентрации вредного дыма и выбросов СО может быть как сухая, чрезвычайно теплая погода, так и сезон массового опадания листьев. Также синоптик обратила внимание на отсутствие наказания за сожжение опавших листьев.
Она отметила, что в ближайшее время рассчитывать на изменение синоптической ситуации не приходится, антициклональний характер погоды удержится.
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