На значительной части Украины превышена концентрация в воздухе угарного газа

Концентрация угарного газа (СО) повышена над всей Левобережной частью Украины.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«На тех картах, по поводу которых и забили тревогу, видно, что наибольшая концентрация СО практически над всем Левобережьем. Найдете там раздел — концентрация СО », - написала Диденко.

По ее словам, причинами повышенной концентрации вредного дыма и выбросов СО может быть как сухая, чрезвычайно теплая погода, так и сезон массового опадания листьев. Также синоптик обратила внимание на отсутствие наказания за сожжение опавших листьев.

Она отметила, что в ближайшее время рассчитывать на изменение синоптической ситуации не приходится, антициклональний характер погоды удержится.