Киев возглавил список крупных городов мира с самым грязным воздухом

Столица Украины утром в пятницу из-за пожаров в прилегающих к ней районах заняла первое место среди крупных городов по степени загрязнения воздуха. Это следует из данных профильного сайта QIAir.

В пятницу в 09:20 индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 169 пунктов, а за четыре часа до этого он был вдвое больше — 380 пунктов. Второе и третье место в данном рейтинге занимают китайские города Ханчжоу и Чунцин, индекс качества воздуха там находится на отметке 160 пунктов.

По данным измерений QIAir, хуже всего ситуация обстоит в Голосеевском районе столицы. Специалисты прогнозируют, что из-за изменения силы ветра к полудню пятницы воздух очистится до приемлемых значений.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что запах гари в Киеве и Киевской области не представляет химической опасности и не несет угрозу распространения радиоактивных материалов. «Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных значений», — говорится в сообщении.

В четверг в Киевской области зафиксированы случаи возгорания травы в Вышгородском, Иванковском районах. Кроме того, в соседней Житомирской области продолжается тушение нескольких очагов природного пожара.