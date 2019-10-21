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Украинские банки ожидают рост кредитов и депозитов

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Украинские банки ожидают рост кредитов и депозитов

Украинские банки улучшили ожидания роста кредитования и притока депозитов в следующие 12 месяцев, констатируя незначительное увеличение валютного риска и снижение — кредитного. Такие результаты опроса об условиях банковского кредитования на IV квартал 2019 года опубликовал Национальный банк Украины (НБУ).

«Большинство опрошенных финансовых учреждений убеждены, что спрос на кредиты малым и средним предприятиям (МСП) и потребительские кредиты и дальше будет расти. Одновременно, в соответствии с ожиданиями банков, кредитные стандарты станут мягче для всех видов корпоративного кредитования и, хоть и не существенно, — для потребительского кредитования населения», — отмечает центробанк.

Согласно отчету, 74% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных и розничных кредитов. При этом перспективы возобновления корпоративного кредитования они оценили выше, чем за всю историю наблюдений с 2015 года — 53%.

Согласно отчету, рекордное количество банков ожидает приток депозитов как предприятий — 53%, так и физлиц — 62%.

Оценки процентного и операционного риска, а также риска ликвидности остались прежними.

По оценке банков, в III квартале 2019 года увеличился спрос населения на потребительские кредиты, юридических лиц — на краткосрочные кредиты, а также на кредиты МСП на фоне снижения их стоимости. Причиной роста спроса бизнеса на кредиты остаются его потребности в оборотном капитале и средствах для инвестиций, отмечается в отчете.

Согласно опросу, в III квартале наблюдалась высокая конкуренция среди банков и небанковских финансовых учреждений за заемщиков юрлиц и физлиц. Вместе с тем стандарты для заемщиков МСП остались мягкими. Центробанк добавил, что отдельные банки отметили влияние снижения инфляционного давления и роста платежеспособности потребителей на ослабление внутренних требований и критериев отбора заемщиков в потребительском сегменте.

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Опрос проводился с 19 сентября по 10 октября 2019 года среди кредитных менеджеров 50 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 99%.

Как сообщалось, НБУ публикует «Опрос об условиях банковского кредитования» ежеквартально, целью которого является улучшение понимания состояния и тенденций развития кредитного рынка Нацбанком и участниками банковского сектора.

банки, кредиты, депозиты
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