Госгеокадастр открыл данные о земельных участках

Госгеокадастр начал обнародовать выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Информация будет обновляться автоматически один раз в сутки. Информация Госгеокадастра доступна по ссылке.

«Более того, там размещена информация о дате регистрации, регистрационный номер проекта и его разработчика, территориальный орган Госгеокадастра по месту расположения земельного участка, статус рассмотрения проекта, дата, номер и тип вывода, а также фамилия эксперта территориального органа Госгеокадастра, выдавшего заключение», — говорится в сообщении.

Также функционал позволяет осуществлять поиск по выбранному параметру, в частности по региону, типу или статусу заключения.

Отмечается, что базу создали по поручению премьер-министра Алексея Гончарука, она обеспечит прозрачность и публичность в сфере земельных отношений.