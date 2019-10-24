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ФИФА открыла производство против «Динамо» по делу трансфера Ярмоленко, - СМИ

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ФИФА открыла производство против «Динамо» по делу трансфера Ярмоленко, - СМИ

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла производство против киевского «Динамо» и немецкой «Боруссии» по делу трансфера Ярмоленко. Об этом сообщает Цензор.нет.

Как отмечает издание, заявителем в ФИФА выступила Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Юность» (г. Чернигов), в которой Ярмоленко рос и занимался футболом в течение 10 лет.

Учреждение уведомило ФИФА о том, что до сих пор не получило платеж солидарности за трансфер своего воспитанника Андрея Ярмоленко из ФК «Динамо Киев» в немецкий ФК «Боруссия» (Дортмунд). Трансфер состоялся еще в 2017 году. Он стал одним из самых дорогих в истории немецкого клуба и обошелся «Боруссии» в 25 млн евро.

Открыв по этому факту дисциплинарное производство, ФИФА уведомило ответчиков в лице «Боруссии» и «Динамо» о необходимости погасить перед черниговской школой долг в размере 301 578,95 евро (22,92% от солидарного взноса, подлежащего уплате)

Издание отмечает, что в Украине факт неуплаты платежа солидарности материнской школе Ярмоленко со стороны ФК «Динамо» уже стал предметом уголовного производства ГУ Нацполиции г. Киева.

Дело под номером № 42018100000000411 было зарегистрировано еще 21 марта 2018 года, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество — завладение путем обмана, денежными средствами в особо крупных размерах, — ред.).

В рамках этого производства директору ОО «Черниговский областной клуб «Юность» Александру Салию в сентябре было вручено подозрение.

Следствие установило, что ФК «Динамо» перечислило часть платежа солидарности в размере 150 тыс. евро (положенного ДЮСШ «Юность») на счета новосозданной общественной организации «Черниговский областной клуб «Юность». Последняя, как не единожды публично утверждал директор Черниговской ДЮСШ Геннадий Прокопович, «не имеет ни к ним, ни к воспитанию Ярмоленко никакого отношения».

«Ярмоленко воспитывался в нашей школе и выступал под нашими флагами с 1996 по 2003 год, а также с 2004 по 2006 год. В то время как гэошка „Клуб Юность“ была создана Салием только в 2015 году. О чем тут еще можно рассуждать», — говорит Прокопович.

Сегодня возглавляет ОО «клуб Юность» упомянутый выше Салий. Он не был уполномоченном лицом ДЮСШ на получение платежа солидарности от «Динамо». Более того он не уведомлял школу о подписанном с ФК договоре про получение каких-либо средств.

Соответствующий договор и документ о проведении платежа между «Динамо» и ОО «Клуб «Юность» есть в распоряжении редакции.

Из документа следует, что «Динамо» отправило платеж не просто на новосозданный «поддельный клон» «Юности», но и осознано уменьшило сумму платежа, причитавшегося черниговским детям почти вдвое, с 300 тыс.евро до 150 тыс.евро, пишут журналисты.

При этом, как настаивают в ДЮСШ, они никогда не вели с «Динамо» переговоров по уменьшению положенной им суммы солидарного платежа. Более того, как подчеркивает Прокопович, эти деньги в полном объеме остро необходимы школе для обновления материально-технической базы и покупки автобуса для учеников — юных футболистов.

Как видно из Договора, текст которого приводит издание, со стороны «Динамо» его подписывал лично Первый вице-президент ФК Виталий Сивков, что указывает на осведомленность и возможно даже заинтересованность столичного клуба «платить меньше» и платить «не туда».

При этом согласно платежке «Динамо» в адрес ОО «Клуб Юность» средства в размере 150 тыс. евро перечислялись не с киевского счета столичного ФК, а со счетов кипрского оффшора «Динамо». И это обстоятельство в рамках открытого дисциплинарного производства ФИФА подлежит отдельному изучению.

Все потому, что до 2016 года, у столичного ФК «Динамо» была лицензия, разрешающая использовать оффшорные компании в трансферных платежных операциях. Но после 2016 года, когда ФИФА изменила правила, столичный клуб уже не имел права использовать свои кипрские компании (сначала Newport Management Limited, позже Dynamo Kiev (Cyprus) LTD) для соответствующих операций.

В связи с этим обстоятельством, проблемы возникли у немецкого ФК «Боруссия», который за трансфер Ярмоленко также платил столичному «Динамо» на кипрский оффшор.

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С точки зрения украинского законодательства это очевидная схема по уклонению от уплаты налогов в Украине за продажу украинского игрока столичным клубом. Но почему немецкая «Боруссия» согласилась на участие в подобной налоговой схеме — остается большим вопросом.

Издание напоминает, что ранее ГПУ открыла уголовное производство по фактам уклонения должностными лицами ФК «Динамо Киев» от уплаты налогов.

Данное производство было передано для расследования следователям Государственного бюро расследований.

Динамо, ФИФА
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