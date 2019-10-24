Арахамия не покажет свидетеля того, что нардепам от «Слуги народа» якобы предлагали взятку

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не продемонстрирует в телеэфире свидетеля, владеющего информацией о подкупе членов парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
«Свидетеля не будет, потому что ему запретили правоохранительные органы, поскольку есть две угрозы. Первое — утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс, а второе —количество денег в этой схеме очень много — где-то $20 млн в год в течение, кажется, пяти лет кто-то заработал $100 млн. Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи», — сказал Арахамия журналистам перед прохождением теста на полиграфе в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он рассказал, что к депутату «подошли и просто дали в руки законопроект и сказали: «Надо зарегистрировать».
Как сообщалось, 23 октября Арахамия заявил, что в четверг, 24 октября, покажет обществу свидетеля того, как его однопартийцам предлагали взятку за голосование. «На завтра меня пригласили в программу „Право на владу“ на телеканале „1+1“ и я приведу туда одного свидетеля, который даст показания по поводу 30 тысяч долларов, чтобы вся страна знала, что это такое», — сказал он журналистам в Киеве.
Позднее в среду, перед прохождением полиграфа вместе с заместителем главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александром Дубинским (фракция «Слуга народа»), отвечая на вопрос журналистов о том, приведет ли он свидетеля на телеэфир, Арахамия сказал: «Мы планируем. Но завтра будет предварительная встреча свидетеля с правоохранительными органами. Какой совет они дадут. То есть если будет совет в интересах следствия не приводить, тогда, конечно, мы этого не сможем сделать».
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере $30 тыс. действующими народными депутатами.
По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии «Слуга народа», которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по $30 тыс. неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.
Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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