Экзамен на знание законов «завалили» почти две сотни прокуроров

Тестирование на знание законодательства успешно сдали 775 прокуроров из 1082 человек, написавших заявления на прохождение конкурсного отбора на должности в Офис генпрокурора.

Об этом сообщает пресс служба Генпрокуратуры.

«По предварительным данным, из 1082 прокуроров ГПУ, подавших заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис Генерального прокурора, успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) — 775 из 964 человек. Еще 118 человек не явились», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пока данные результаты являются предварительными, поскольку кадровая комиссия еще рассматривает поступившие заявления о результатах экзамена и время для предоставления обоснования прокурорами, которые не явились на тестирование еще не истекло.

В прокуратуре пообещали впоследствии обнародовать утвержденнй кадровой комиссией список прокуроров, которые прошли в следующий этап отбора — тестирование на общие способности.

Как известно, 23 — 24 октября года прокуроры ГПУ прошли первый этап аттестации — анонимное тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора. Победители конкурса будут зачислены в Офис генпрокурора, который начнет работу 1 января 2020 года. В дальнейшем между прокурорами должен пройти еще конкурс на занятие должностей в ОГП.