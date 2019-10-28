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Украина к началу отопительного сезона увеличила запасы в ПХГ в 2,5 раза

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Украина к началу отопительного сезона увеличила запасы в ПХГ в 2,5 раза

Украина с 4 апреля по 26 октября 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,5 раза (на 12 млрд 937,45 млн куб. м) — до 21 млрд 682,81 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», этот объем превышает показатель запасов 26 октября 2018 года на 27,2%, 26 октября 2017 года — на 28%, 26 октября 2016 года — на 48,7%.

Хранилища газа страны 1-26 октября пополнились на 1 млрд 252,26 млн куб. м, что составляет среднесуточную закачку 48,2 млн куб. м, тогда как в сентябре она составила 72,5 млн куб. м, в августе — 77,5 млн куб. м, в июле — 74,4 млн куб. м/сутки, в июне — 71,9 млн куб. м/сутки, в мае — 62,9 млн куб. м/сутки.

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ПХГ Украины, в частности, 26 октября этого года пополнились на 54,09 млн куб. м при импорте 58,2 млн куб. м и внутренней добыче 57,8 млн куб. м.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о намерении компании закачать дополнительные объемы газа в ПХГ страны на случай прекращения российским «Газпромом» транзита газа по территории страны после 2019 года.

газ, ПХГ
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