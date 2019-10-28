В Украине начали резко расти долги по зарплатам

Задолженность экономически активных предприятий перед своими работниками по выплате зарплат за сентябрь выросла на 311 миллионов гривен или на 18,8%.
Такие данные предоставляет Государственная служба статистики.
При этом, с начала года долги предприятий по зарплате выросли уже более чем на полмиллиарда гривен.
По данным Госстата, по состоянию на 1 октября 2018 работодатели были должны своим работникам 1,7 миллиарда гривен, то есть на 268 миллионов гривен меньше, чем 1 октября 2019.
Крупнейшими должниками оказались промышленные предприятия — 1,59 миллиарда гривен, из них долгов тех, кто работает в перерабатывающей промышленности, — более 980 миллионов гривен.
Среди лидеров-должников Донецкая и Сумская области — 548,46 миллиона гривен и 286,71 миллиона гривен соответственно. Вслед за ними идёт Луганская область — 210,43 миллиона гривен долга.
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