Кипр проверит тех, кто ранее получил гражданство за инвестиции

Власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года, пишет To Thema Online со ссылкой на главу кипрского МВД Константиноса Петридиса.
По его словам, для проведения аудита будут привлечены три международные компании — Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk. Они приступят к работе в декабре.
«Будет проведен дополнительный внутренний аудит с целью изучения процесса натурализации до 2018 года, то есть до применения более строгих критериев», — заявил министр. Проверка должна выявить, есть ли среди получивших кипрское гражданство лица, обвиняемые в преступлениях или находящиеся под европейскими санкциями.
19 октября Петридис в эфире местного радио заявил, что уже есть случаи, когда паспорта новых граждан страны отзывали после проверок. Он отметил, что не всем, кто стал гражданином Кипра до ужесточения правил, удалось бы получить паспорт сегодня.
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